Частина Луцька залишилася без електрики через аварію

Частина Луцька залишилася без електрики через аварію

Укрінформ
Частина Луцька залишилася без електропостачання через аварійну ситуацію: обрив проводу повітряної електромережі і задимлення на підстанції.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба ПрАТ "Волиньобленерго".

«У четвер, 8 серпня об 11:55 знеструмилася частина Луцька через аварійну ситуацію. Через несприятливі погодні умови стався обрив проводу на повітряній лінії 110 кВ від підстанції «Луцьк Північна» 330 кВ Волинських магістральних мереж до підстанції 110 кВ «Луцьк-102» ПрАТ «Волиньобленерго». Внаслідок цієї події виникло задимлення секцій шин 10 кВ на підстанції «Луцьк-102», - йдеться у повідомленні.

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Як інформують енергетики, на місці працюють рятувальники та кілька бригад «Волиньобленерго». Споживачів заживлюють по резерву, роботу підстанції планують відновити орієнтовно до 17 години.

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