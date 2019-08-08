У полтавського стрільця, який поцілив у голову охоронцю кафе, вилучили арсенал боєприпасів

У помешканні затриманого вчора підозрюваного у скоєнні замаху на вбивство, що сталося біля кафе «Ботанік» у Полтаві, під час обшуку вилучено понад 2000 патронів Флобера та револьвер.

Про це повідомив сьогодні, 8 серпня, начальник кримінальної поліції ГУНП в Полтавській області Олександр Бєлянський у відеокоментарі, розміщеному у Facebook.

«Працівниками карного розшуку спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури було затриманого підозрюваного у замаху на вбивство громадянина у центрі Полтави 6 серпня. Ним виявився 62-річний мешканець Полтави. Під час обшуку його помешкання було виявлено понад 2000 патронів Флобера, а також знаряддя злочину – револьвер, який споряджається цими патронами. У вилученому револьвері відсутні два набої», - заявив Бєлянський.

Він також зазначив, що оперативно розкрити резонансний злочин вдалося завдяки системі відеоспостереження «Безпечне місто», а також інформації, яку надав працівник місцевої прокуратури.

З перевірених джерел кореспонденту Укрінформу стало відомо, що затриманий Віктор М. зберігав вдома ще 7 револьверів для відстрілу патронами Флобера, які можна купити у вільному доступі. Вилучена була також нацистська символіка.

Наразі йому оголошено про підозру у замаху на життя людини.

Як повідомлялося, пізно ввечері зловмисник зупинився біля кафе «Ботаніка» справити природну потребу. Охоронець кафе зробив йому зауваження. У відповідь чоловік дістав із сумки, що була в нього на плечі, зброю і двічі вистрілив, причому, другий раз – впритул. Кулі застрягли у потилиці 40-річного охоронця. Він був прооперований в обласній клінічній лікарні. Наразі знаходиться без свідомості у вкрай тяжкому стані. Медики не ризикнули видаляти чужорідні тіла.

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Інтернет-виданню "Полтавщина" зі своїх джерел стало відомо, що затриманий раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Так, у квітні 2016 року суд оштрафував його за вигулювання собаки без намордника, внаслідок чого була покусана людина. До того ж за останній рік він двічі попадався на крадіжках продуктів із магазинів. Також повідомляється, що впродовж 2006-2015 років він був зареєстрований як фізична особа-підприємець і займався рекламною діяльністю.

За непідтвердженими даними, затриманий – колишній медичний працівник, працював дільничним лікарем.