Поліція встановлює причини пожежі на птахофабриці Київщини

Поліція Київщини встановлює причини пожежі на птахофабриці "Ясенсвіт" біля Василькова, яка сталася ввечері 7 серпня.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Загорання сталося вчора ввечері, 7 серпня, на птахофабриці "Ясенсвіт", біля Василькова. Нині на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини та причини загоряння. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв й постраждалих немає.

Зі слів директора підприємства, вогонь спалахнув у приміщенні, де проходили ремонтні роботи.

У поліції нагадали, що два місяці тому, 4 червня, на цій самій птахофабриці також спалахувала пожежа.

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Як повідомлялося, 7 серпня у селі Крушинка Васильківського району на Київщині на території птахофабрики "Ясенсвіт" виникла пожежа ангару.

Цього літа раніше була ще одна пожежа на цій фабриці, 4 червня.

Фото: npu.gov.ua