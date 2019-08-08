У Луцьку поліція затримала посадовця Держекоінспекції на хабарі

Слідчі поліції затримали посадовця Держекоінспекції Волинської області на хабарі.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Учора, 6 серпня, слідчі детективи ГУНП в області у співпраці з оперативниками управління захисту економіки у Волинській області НПУ та співробітниками військової прокуратури Західного регіону затримали посадовця в одному із закладів харчування в Луцьку на отриманні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними відомства, посадовець отримав гроші від двох підприємців, 3 тисячі доларів та 50 тисяч грн, за вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Триває слідство.

Фото: mvs.gov.ua