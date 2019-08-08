У Луцьку поліція затримала посадовця Держекоінспекції на хабарі

У Луцьку поліція затримала посадовця Держекоінспекції на хабарі

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Укрінформ
Слідчі поліції затримали посадовця Держекоінспекції Волинської області на хабарі.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Учора, 6 серпня, слідчі детективи ГУНП в області у співпраці з оперативниками управління захисту економіки у Волинській області НПУ та співробітниками військової прокуратури Західного регіону затримали посадовця в одному із закладів харчування в Луцьку на отриманні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними відомства, посадовець отримав гроші від двох підприємців, 3 тисячі доларів та 50 тисяч грн, за вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Триває слідство.

Фото: mvs.gov.ua

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