Полтавські медики прооперували охоронця кафе, якого поранили у голову
Про це інформує інтернетвидання «Полтавщина».
Як повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи Олександр Олійник, постраждалий перебуває у відділенні анестезіології, його прооперували - провели декомпресійну трепанацію черепа, щоб усунути наслідки набряку мозку та крововиливу. “Рентгензнімок показав два чужорідних тіла в голові. Що це за предмети, встановить судмедекспертиза. Для їх вилучення потрібен не один день. Постраждалий перебуває без свідомості та отримує лікування згідно з медичними протоколами», - йдеться в повідомленні з посиланням на хірурга.
Як повідомлялося, у центрі Полтави пізно увечері 6 серпня невідомий важко поранив з вогнепальної зброї охоронця кафе. Обидві кулі потрапили в голову.
Підозрюваному на вигляд 35 років. Його особа поки що не встановлена.