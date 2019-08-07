Полтавські медики прооперували охоронця кафе, якого поранили у голову

Лікарі Полтавської обласної лікарні прооперували 40-річного охоронця кафе «Ботанік», який увечері 6 серпня отримав два кульових поранення в голову, однак його стан залишається тяжким.

Про це інформує інтернетвидання «Полтавщина».

Як повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи Олександр Олійник, постраждалий перебуває у відділенні анестезіології, його прооперували - провели декомпресійну трепанацію черепа, щоб усунути наслідки набряку мозку та крововиливу. “Рентгензнімок показав два чужорідних тіла в голові. Що це за предмети, встановить судмедекспертиза. Для їх вилучення потрібен не один день. Постраждалий перебуває без свідомості та отримує лікування згідно з медичними протоколами», - йдеться в повідомленні з посиланням на хірурга.

Як повідомлялося, у центрі Полтави пізно увечері 6 серпня невідомий важко поранив з вогнепальної зброї охоронця кафе. Обидві кулі потрапили в голову.

Підозрюваному на вигляд 35 років. Його особа поки що не встановлена.