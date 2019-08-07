На Луганщині стартував концертний тур до річниці Незалежності

На Луганщині стартував концертний тур до річниці Незалежності

Укрінформ
На території Луганської області за підтримки командування Об'єднаних сил розпочався концертний тур "Марш незалежності".
Про це інформує пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації на своїй сторінці у Facebook.

Концертний тур до 28-ї річниці незалежності України триватиме до 26 серпня.

«Мета музичного проекту – підняття національно-патріотичного духу жителів та захисників Луганщини. Також планом проведення концертного туру передбачено кінопокази українських патріотичних фільмів та надання гуманітарної допомоги населенню», - йдеться в повідомленні пресслужби.

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У заході візьме участь особовий склад військового оркестру однієї з частин Збройних сил України. Вони вже побували у Новоайдарі та Новоохтирці. Сьогодні відвідають Трьохізбенку та Дмитрівку.

Завтра, 8 серпня, концерти продовжаться у двох селах Станично-Луганського району, а завершуватимуться в містечках Привільне і Новодружеськ під Лисичанськом.

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