На Луганщині стартував концертний тур до річниці Незалежності
Укрінформ
На території Луганської області за підтримки командування Об'єднаних сил розпочався концертний тур "Марш незалежності".
Про це інформує пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації на своїй сторінці у Facebook.
Концертний тур до 28-ї річниці незалежності України триватиме до 26 серпня.
«Мета музичного проекту – підняття національно-патріотичного духу жителів та захисників Луганщини. Також планом проведення концертного туру передбачено кінопокази українських патріотичних фільмів та надання гуманітарної допомоги населенню», - йдеться в повідомленні пресслужби.
У заході візьме участь особовий склад військового оркестру однієї з частин Збройних сил України. Вони вже побували у Новоайдарі та Новоохтирці. Сьогодні відвідають Трьохізбенку та Дмитрівку.
Завтра, 8 серпня, концерти продовжаться у двох селах Станично-Луганського району, а завершуватимуться в містечках Привільне і Новодружеськ під Лисичанськом.