На Луганщині стартував концертний тур до річниці Незалежності

Концертний тур до 28-ї річниці незалежності України триватиме до 26 серпня.

«Мета музичного проекту – підняття національно-патріотичного духу жителів та захисників Луганщини. Також планом проведення концертного туру передбачено кінопокази українських патріотичних фільмів та надання гуманітарної допомоги населенню», - йдеться в повідомленні пресслужби.

У заході візьме участь особовий склад військового оркестру однієї з частин Збройних сил України. Вони вже побували у Новоайдарі та Новоохтирці. Сьогодні відвідають Трьохізбенку та Дмитрівку.

Завтра, 8 серпня, концерти продовжаться у двох селах Станично-Луганського району, а завершуватимуться в містечках Привільне і Новодружеськ під Лисичанськом.