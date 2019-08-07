У Дніпрі побили активістів, які перевіряли гральні заклади

У Дніпрі в середу на розі вулиці Пушкіна і проспекту Поля невідомі в балаклавах побили активістів, які здійснювали рейд-перевірку гральних закладів.

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Активісти у Дніпрі проводили черговий рейд-перевірку закладів з незаконними гральними автоматами. Сьогодні такий рейд провели у закладі «Національна лотерея» за адресою вулиця Пушкіна, 25/27.

Як зазначили журналісти каналу «Відкритий», під час перевірки активісти з’ясували, що ліцензії закладу були простроченні ще у 2016 році. Саме це і стало приводом для виклику поліції до зали ігрових автоматів.

«Поки вони чекали на правоохоронців, дівчина, яка знаходилась у залі та вела прямий ефір, почула шум зовні, відчинила двері та побачила, як четверо осіб біля входу забивають вже непритомного чоловіка. Він лежав на землі, а його забивали ногами», — розповів активіст Роман.

За його словами, після цього 15 невідомих увірвалися у залу з ігровими автоматами. Люди у балаклавах спочатку відтіснили жінок, а потім почали бити чоловіків ногами та стільцями. Постраждалі лежали на підлозі та не рухались, але їх продовжували бити. Перед тим, як піти, невідомі закинули в зал дві шумові гранати.

Свідки події розповідають, що на нападниках були чорні балаклави, повністю чорний одяг та куртки з довгими рукавами.

Видання зазначає, що в результаті бійки шість карет швидкої допомоги забрали понад десять постраждалих осіб у лікарню з різними ступенями травм. На сходинках було видно сліди крові та шматок шкіри потерпілого, якого лупцювали перед входом.

На місце події викликали поліцейських, які розбираються в обставинах.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у гральному закладі Дніпра.

Фото: В'ячеслав Поєзднік, Фейсбук