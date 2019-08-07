У Харкові "замінували" аеропорт, вокзал та автостанції

Поліцейські перевіряють інформацію про замінування 17 об’єктів у Харкові

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Харківської області.

"Інформація про закладення вибухівки в приміщеннях аеропорту, 3 залізничних та 2 автостанцій, залізничного вокзалу, 3 станцій метрополітену, 4 житлових будинків та 3 державних установ надійшла на електронну пошту поліції 7 серпня близько 13:30", - зазначається у повідомленні.

Огляд приміщень та прилеглої території триває.