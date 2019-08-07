У Краматорську скоротять подачу води - підключають нову лінію фільтрувальної станції
Укрінформ
У Краматорську 8 серпня зупинять фільтрувальну станцію у зв'язку з підключенням нової лінії, тому буде скорочена подача води у місті. Городян просять здійснити тимчасовий запас питної води.
Про це повідомили в КВП «Краматорський водоканал».
«8 серпня 2019, в зв'язку з підключенням нової лінії Ду-300 від фільтрувальної станції до мкрн «Лазурний», буде зупинена фільтрувальна станція м. Краматорська», - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з зупинкою станції буде скорочена подача води на Соцмістечко (від вул. А. Куїнджі до О. Вишні, від Бул. Краматорського до вул. О. Тихого) та сел. Новий Світ (частково).
Ремонтні роботи проводитимуться з 8-00, про хід виконання робіт міський водоканал буде періодично інформувати жителів міста на своєму сайті.
Адміністрація КВП «Краматорський водоканал» приносить вибачення за тимчасові незручност та просить мешканців міста здійснити тимчасовий запас питної води.