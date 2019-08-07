У Краматорську скоротять подачу води - підключають нову лінію фільтрувальної станції

У Краматорську 8 серпня зупинять фільтрувальну станцію у зв'язку з підключенням нової лінії, тому буде скорочена подача води у місті. Городян просять здійснити тимчасовий запас питної води.

Про це повідомили в КВП «Краматорський водоканал».

«8 серпня 2019, в зв'язку з підключенням нової лінії Ду-300 від фільтрувальної станції до мкрн «Лазурний», буде зупинена фільтрувальна станція м. Краматорська», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з зупинкою станції буде скорочена подача води на Соцмістечко (від вул. А. Куїнджі до О. Вишні, від Бул. Краматорського до вул. О. Тихого) та сел. Новий Світ (частково).

Ремонтні роботи проводитимуться з 8-00, про хід виконання робіт міський водоканал буде періодично інформувати жителів міста на своєму сайті.

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Адміністрація КВП «Краматорський водоканал» приносить вибачення за тимчасові незручност та просить мешканців міста здійснити тимчасовий запас питної води.