Понад 50 дітей військових з Тернопільщини вирушили на море

Понад півсотні дітей захисників України з Тернопільщини сьогодні прибули на Херсонщину, де відпочиватимуть на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Напередодні на оздоровлення у Херсонську область вирушили 51 дитина з Тернопільщини, чиї батьки – учасники АТО та ООС. Також на запрошення наших партнерів з Об’єднання польських харцерів із міста Плоцьк, 40 дітей згаданої категорії вже відпочивають у місцевості Гожево Мазовецького воєводства Республіки Польща», - сказав кореспонденту агентства начальник обласної служби у справах дітей Ростислав Дрозд.

Він додав, що за останніх чотири роки на відпочинок у Сербію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Литву та Грузію направлено понад 600 дітей, чиї батьки є учасниками АТО та ООС.

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Окрім цього, упродовж серпня за сприяння Почесного консульства Угорщини в Тернополі та облдержадміністрації 15 дітей учасників антитерористичної операції поїдуть на відпочинок в Угорщину.

Нині на Тернопільщині оздоровленням та відпочинком охоплено понад 20% дітей від загальної кількості.