У Чернігові організували виставку світлин безпритульних тварин

Організацією виставки світлин "Крок до тварин" фотолюбителі Чернігова вирішили допомогти бездомним котикам і песикам знайти своїх господарів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"При нашій міській бібліотеці імені Коцюбинського вже 6-й рік працює фотоклуб "Прекрасне поруч". Цією фотовиставкою ми вирішили розповісти про Ветеринарно-стерилізаційний центр "Крок до тварин" та його мешканців. Щоб люди, які побачать їх на виставці, прийшли до цих тваринок і прихистили їх у своїх родинах, подарували свою любов", - розповіла про мету заходу головний бібліограф закладу й координатор фотоклубу Олена Куннова.

Виставка світлин "Крок до тварин" у Чернігові / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

За її словами, на виставці представлено понад 30 світлин, зроблених любительськими фотоапаратами. У кожної з представлених на фото тварин - своя життєва історія. Так, наприклад, одноокий кіт Термінатор відомий на всю Україну тим, що "веде власний блог" в Instagram і "розповідає" про життя безпритульних тварин.

Ініціатор проведення виставки, член фотоклубу і лікар за фахом Наталія Василинчук вважає, що мистецтво здатне допомогти бездомним тваринам знайти родину.

"Я в цьому переконалась, тому що і завдяки нашому маленькому вкладу багато з них уже знайшли свої сім’ї", - сказала вона.

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Ветеринарно-стерилізаційний центр "Крок до тварин" у Чернігові працює з липня 2018 року й займається виловом безпритульних тварин, їх стерилізацією, вакцинацією від сказу, наданням допомоги травмованим або важкохворим собакам та котам. Після всіх процедур тварин відпускають, повертають господарям, якщо такі знайдуться, або шукають для них нові родини. За рік через центр пройшло понад 1600 чотирилапих.

Виставка світлин "Крок до тварин" розгорнута в Чернігівській міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського і працюватиме два тижні.