У Вінниці з початку року створили 52 ОСББ

У Вінниці з початку 2019 року зареєстровано 52 нових об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Про це йдеться на офіційній сторінці Вінницької міської ради у Facebook.

«З початку 2019 року у місті зареєстровано 52 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Наразі у Вінниці діє 615 ОСББ, до складу яких входить 661 багатоквартирний будинок», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у січні-червні поточного року у Вінниці провели понад 50 інформаційних зборів з мешканцями житлових будинків щодо створення ОСББ. Крім того, постійно надаються консультації щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Вони проводяться на базі Ресурсного центру підтримки ОСББ.

У місті для ОСББ діють муніципальні програми з підтримки виконання ремонтних робіт як за кошти бюджету, так і на умовах співфінансування. Зокрема, ОСББ, які створені після 1 січня 2019 року в будинках, введених в експлуатацію до 1970 року, мають право на капітальний ремонт за рахунок міського бюджету двох конструктивних елементів будинку, але не протягом одного року.

Перше ОСББ у Вінниці було зареєстроване у 1996 році, до 2008 р. щорічно з’являлося до 10 об’єднань. Після реформування галузі ЖКГ та у зв’язку з муніципальними програмами підтримки темпи створення ОСББ в останні роки значно зросли.

У місті зареєстровано 5 асоціацій ОСББ.