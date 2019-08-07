Стрілянина у Кирилівці: суд Мелітополя звинувачує Аброськіна у поширенні фейків

“Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області вважає за необхідне звернути увагу посадових осіб Національної поліції України, громадськості та представників ЗМІ на таке. Поширена інформація є недостовірною, оскільки не відповідає фактичним обставинам, є неповною та однобічною”, - заявили у суді.

Напередодні перший заступник голови Національної поліції України Вячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook розкритикував дії суддів, які відпустили під домашній арешт двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до конфлікту в Кирилівці, в результаті якого одна людина померла.

В суді запевняють, що під домашній арешт відпустили підозрюваних не у вбивстві, а хуліганстві.

“Особам, які зі слів першого заступника голови Національної поліції України В’ячеслава Аброськина винні у вбивстві людини, слідчим органом досудового розслідування – Національної поліції висунуто підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (частина четверта статті 296 Кримінального кодексу України). Більше того, повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства слідчим або прокурором в даному кримінальному провадженні не складалось та жодній особі (не кажучи й про трьох фігурантів публікації) не вручалось”, - стверджують у пресслужбі.

У суді заявили про неприпустимість поширення недостовірної інформації, а також спроб використання її для впливу на суд. Коментар Аброськіна, на думку служителів Феміди, штучно формує у суспільстві негативні думки про діяльність слідчого судді.

Як повідомлялось, 3 серпня в курортній Кирилівці Запорізької області між двома компаніями відпочиваючих стався конфлікт із застосуванням ножів та зброї. Того ж дня правоохоронці затримали трьох жителів Дніпра, яких підозрюють у причетності до події.