Стрілянина у Кирилівці: суд Мелітополя звинувачує Аброськіна у поширенні фейків

Стрілянина у Кирилівці: суд Мелітополя звинувачує Аброськіна у поширенні фейків

Укрінформ
У Мелітопольському суді звинуватили першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськина у розповсюджені недостовірної інформації.
Про це йдеться у заяві пресслужби, оприлюдненій на сайті Мелітопольського міськрайонного суду.

“Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області вважає за необхідне звернути увагу посадових осіб Національної поліції України, громадськості та представників ЗМІ на таке. Поширена інформація є недостовірною, оскільки не відповідає фактичним обставинам, є неповною та однобічною”, - заявили у суді.

Напередодні перший заступник голови Національної поліції України Вячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook розкритикував дії суддів, які відпустили під домашній арешт двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до конфлікту в Кирилівці, в результаті якого одна людина померла.

В суді запевняють, що під домашній арешт відпустили підозрюваних не у вбивстві, а хуліганстві.

“Особам, які зі слів першого заступника голови Національної поліції України В’ячеслава Аброськина винні у вбивстві людини, слідчим органом досудового розслідування – Національної поліції висунуто підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (частина четверта статті 296 Кримінального кодексу України). Більше того, повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства слідчим або прокурором в даному кримінальному провадженні не складалось та жодній особі (не кажучи й про трьох фігурантів публікації) не вручалось”, - стверджують у пресслужбі.

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У суді заявили про неприпустимість поширення недостовірної інформації, а також спроб використання її для впливу на суд. Коментар Аброськіна, на думку служителів Феміди, штучно формує у суспільстві негативні думки про діяльність слідчого судді.

Як повідомлялось, 3 серпня в курортній Кирилівці Запорізької області між двома компаніями відпочиваючих стався конфлікт із застосуванням ножів та зброї. Того ж дня правоохоронці затримали трьох жителів Дніпра, яких підозрюють у причетності до події.

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