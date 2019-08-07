На Житомирщині під час поминального обіду отруїлися 12 осіб
Укрінформ
На Житомирщині 12 людей опинилися в лікарні з харчовим отруєнням після поминального обіду.
Про це повідомляє ДСНС України.
«6 серпня до Андрушівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них 2 дитини), які 4 серпня вживали їжу на поминальному обіді у с. Зарубинці Андрушівського району», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом на обіді було 70 осіб.
Наразі фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів.