На Житомирщині під час поминального обіду отруїлися 12 осіб

На Житомирщині 12 людей опинилися в лікарні з харчовим отруєнням після поминального обіду.

Про це повідомляє ДСНС України.

«6 серпня до Андрушівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них 2 дитини), які 4 серпня вживали їжу на поминальному обіді у с. Зарубинці Андрушівського району», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом на обіді було 70 осіб.

Наразі фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів.