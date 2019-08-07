Діти зі Станиці Луганської познайомилися зі Львовом

У рамках проекту “Я покажу тобі Львів” 30 дітей із прифронтової Станиці Луганської перебувають у місті Лева, де для них підготували цікаву програму.

Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської РДА.

“Чарівна подорож до Львову. З 4 по 7 серпня 30 дітей зі Станиці Луганської, в рамках проекту “Я покажу тобі Львів” за підтримки організації “Громадський рух переселенців Донбасу” та керівників проекту Віктора Пермякова й Алекса Солоненка, відвідують місто Львів”, - йдеться в повідомленні.

Діти зі Станиці познайомилися зі Львовом / Фото: Станично-Луганська РДА, Facebook

Зазначається, що проект “Я покажу тобі Львів” має за мету дати відчути дітям зі східних регіонів, що на Заході України люди не байдужі до їхнього життя, а також показати, що Схід та Захід - це єдина міцна Україна, їхня країна.

У Львові для юних гостей підготували цікаву та насичену екскурсійну програму.