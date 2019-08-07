На Полтавщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

У найближчі два дні на території Полтавської області очікується різке підвищення температури.

Про це попередили синоптики і рятувальники, передає кореспондент Укрінформу.

“Протягом сьомого серпня температура вдень зросте на 3-5 градусів у порівнянні з попереднім днем і становитиме приблизно 28 градусів. Максимальних показників очікуємо 8 серпня, коли повітря прогріється до 30 градусів. У зоні ризику – західна частина області, де давно не йшли дощі: Семенівський, Лубенський, Гребінківський, Пирятинський райони”, - розповіла синоптик Полтавського гідрометцентру Тетяна Шклярук.

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За таких умов буде спостерігатися найвищий, 5-й рівень пожежної безпеки.

“Тому забороняється розводити багаття у лісових масивах, заїжджати на автотранспорті у ліси, особливо хвойні, спалювати суху траву”, - попередив начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та громадськістю ГУ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський.

Він також нагадав, що штрафи за порушення правил пожежної безпеки в лісових масивах становлять від 85 до 255 грн, а за пошкодження лісу через необережне поводження з вогнем - до 850 гривень.