Вибух у лікарні на Одещині розслідують як умисне вбивство

"Поліцейські розслідують обставини вибуху у роздільнянській лікарні. В результаті вибуху гранати загинуло дві особи. Подію кваліфіковано за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, попередньо встановлено, що до 44-річної працівниці харчоблоку лікарні, прийшов співмешканець, 1965 р.н., який імовірно і приніс із собою вибухонебезпечні предмети. Жінка була у будівлі, що стоїть окремо, сама. Після того, як чоловік зачинив двері, пролунав вибух.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Оскільки через вікно виднілися чеки від двох гранат, а вибух був один, заходити до приміщення було вкрай небезпечно. Тож поліцейські оточили будівлю, відвели людей на небезпечну відстань, та чекали на приїзд вибухотехніків.

Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію та знаходилася у вкрай небезпечному стані, проте вибух не стався. В ході огляду було встановлено, що вибухнула граната Ф-1, в результаті чого і чоловік, і жінка загинули. Інших постраждалих немає.

Зараз на місці події продовжує працювати поліція. Обставини встановлюються.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на місцеве одеське видання, в одній із лікарень Одеської області у харчоблоці вибухнула граната, загинули двоє людей.

Фото: od.npu.gov.ua