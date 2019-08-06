У Миронівському на Донеччині відкрили оновлений спортзал для дзюдо

У селищі Миронівський на Донеччині, що поблизу лінії зіткнення, при допомозі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відкрили оновлений спортзал для занять дзюдо.

Про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

«В селищі міського типу Миронівський Бахмутського району Донецької області відбулось урочисте відкриття спортивного залу після капітального ремонту... До вирішення проблеми долучилось Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН), яке в рамках реалізації «проєкту мирного співіснування» виділило понад 20 тис. доларів», - йдеться у повідомленні.

У селищі Миронівський на Донеччині відкрили оновлений спортзал для занять дзюдо / Фото: https://dn.gov.ua

В управлінні нагадали, що відділення з дзюдо комунального позашкільного навчального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з видів боротьби» працює в Миронівському з 2002 року, спочатку – у Будинку культури, а з 2014-го – у приміщенні школи-інтернату, яке не використовувалось протягом тривалого часу. Спортсмени, їх батьки та тренер Олександр Житюк власними силами зробили поточний ремонт, але цього було замало для комфортного проведення занять.

За допомогою УВКБ ООН протягом березня-липня 2019 року було здійснено заміну вікон та дверей, ремонт ґанку, сходів, тренажерної зали, роздягалень, душових та туалетних кімнат.

На свято урочистого відкриття оновленого спортзалу завітали почесні гості: начальник управління фізичної культури та спорту Донецької ОДА Володимир Мицик, заступник Представника УВКБ ООН в Україні Ноель Калхун, представники УВКБ ООН Умар Ях’яев, Сайфуллах Мехрабі, Світлана Скокова, Денис Давидов, Ганна Кухаренко.

Мицик вручив від управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації сертифікат на 50000 гривень для відділення з дзюдо обласної спортшколи.

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Окрім цього, у подарунок від КПНЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з видів боротьби» дзюдоїсти отримали сучасні кімоно, у яких виступатимуть на всеукраїнських турнірах.

«Я відчуваю в цьому залі велику силу. З одного боку, це сильні спортсмени, які мають гострий розум, натреновані м’язи, а тому є володарями великої кількості нагород. Інша сила – єднання. Що мене вражає: коли певну добру справу починає робити одна людина, вона своєю енергією та небайдужістю притягує багатьох інших людей, які також намагаються всіляко допомогти», - сказала заступник Представника УВКБ ООН в Україні Калхун.