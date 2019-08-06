У лікарні на Одещині підірвали гранату, є загиблі

В одній з лікарень Одеської області підірвали гранату - двоє людей загинуло.

Про це повідомляє "Думская".

"Поліція з'ясовує обставини вибуху в Роздільнянській центральній районній лікарні Одеської області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили «Думской» в ГУНП, трагедія сталася буквально годину-дві тому в харчоблоці медустанови. Там вибухнула граната Ф-1. Загинули дві людини - чоловік, який підірвав боєприпас, і жінка.

"Правоохоронці кажуть, що гранати було дві. Друга - РГД-5 - не спрацювала. Її знешкодили вибухотехніки", - уточнює ЗМІ.

Причини події з'ясовуються.