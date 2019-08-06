На Житомирщині в липні оформили 49 «теплих» кредитів на понад 3,4 мільйона

Жителі Житомирщини та Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) оформили у липні 49 «теплих» кредитів.

Про це інформує Житомирська облдержадміністрація.

«49 «теплих» кредитів оформили жителі та ОСББ Житомирщини у липні 2019 року. На утеплення та модернізацію житла 45 жителів та 4 ОСББ залучили 3 млн 464,831 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Загалом із початку року в області банки вже видали 792 кредити на загальну суму 46 млн 164,225 тис. грн. Натомість від старту дії програми оформлено 14 тис. 285 кредитів обсягом 305 млн 813,965 тис. грн.

Зазначається, що відшкодування за утеплення житла можна отримати з державного і з обласного бюджетів.

Так, за обласною програмою фінансову підтримку надають фізичним особам (10% від суми кредиту, але не більше 1000 грн), учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих (10% від суми кредиту, але не більше 2000 грн) та ОСББ і ЖБК (10% від суми кредиту раз у рік за одним кредитним договором).