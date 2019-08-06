Мер Франківська заявляє, що місту не вистачає 7 мільйонів на інсулін

В Івано-Франківську не вистачає 7 млн грн коштів на інсулін для хворих на цукровий діабет.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

«З державного бюджету для Франківська виділено 5 млн гривень на рік. А в місті 1143 хворих на цукровий діабет, які потребують близько 1 млн грн в місяць. Тобто це 12 мільйонів. І це лише франківці. Так, це наші мешканці. Тому будемо шукати кошти та робити перерозподіл», - запевнив мер.

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Він зауважив, що раніше медичні заклади отримували інсулін, який закуповували за кошти з держаного бюджету.

Як повідомлялося, інсулін - гормон пептидної природи. Його основна дія полягає у зниженні концентрації глюкози в крові.