У Нафтогазі занепокоєні станом розрахунків за газ в Одесі

АТ «Одеська ТЕЦ» та КП «Теплопостачання міста Одеси» мають сплатити відповідно 161,0 млн грн та 222,4 млн грн із загальної суми боргу в 1,7 млрд грн, щоб мати можливість і надалі отримувати газ від Нафтогазу за ПСО.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Невиконання АТ «Одеська ТЕЦ» та КП «Теплопостачання міста Одеси» вимог Положення про покладення спеціальних обов’язків (постанова КМУ від 19.10.2018 № 867) в частині розрахунків за газ ставить під загрозу теплопостачання міста в наступному опалювальному сезоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна заборгованість АТ «Одеська ТЕЦ» та КП «Теплопостачання міста Одеси» сягнула майже 1,7 млрд грн. Зокрема, заборгованість Одеської ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» становить 840,9 млн грн, наданий у компанію графік погашення заборгованості ТЕЦ виконує лише на 74%. Для того, щоб мати можливість надалі купувати газ у Нафтогазу, Одеська ТЕЦ має сплатити не менше, ніж 161,0 млн грн.

У свою чергу, КП «Теплопостачання міста Одеси» заборгувало Нафтогазу 836,0 млн грн. Для досягнення мінімального рівня розрахунків, передбаченого Положенням про ПСО, підприємству необхідно сплатити не менше, ніж 222,4 млн грн, наголошують у Нафтогазі.

Нафтогаз закликає Фонд державного майна, що здійснює управління Одеською ТЕЦ, а також місцеві органи влади вжити невідкладних та дієвих заходів для виконання теплопостачальними підприємствами міста вимог Положення про ПСО та умов укладених з компанією договорів.

У НАК нагадали, що минулого опалювального сезону саме активні дії представників місцевої влади дозволили уникнути відключення тепла в оселях одеситів.

Як повідомляв Укрінформ, три міські ради - Херсона, Одеси та Сєвєродонецька - готові прийняти місцеві ТЕЦ у комунальну власність. Про це 2 серпня заявив в. о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

За словами очільника Фонду, наразі міські ради чекають на зміни до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», які дозволять отримати ці підприємства вже без кредиторської заборгованості, створеної їхніми ж комунальними підприємствами через нерозрахунок за спожите тепло.