До ПЦУ перейшла ще одна громада на Рівненщині

У Рівненській області громада села Заболоття Володимирецького району ухвалила рішення про перехід з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської єпархії ПЦУ на своїй сторінці у Facebook.

“Свято-Іоанно-Богословська громада села Заболоття Володимирецького району на загальних зборах прийняла рішення про перехід до Православної церкви України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про перехід до ПЦУ члени громади ухвалили на загальних зборах. З 223 присутніх за таке рішення проголосували 216, утримались – 7.

“Статут громади в новій редакції зареєстровано рішенням голови Рівненської ОДА, також внесено відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб”, – підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня до ПЦУ приєдналася релігійна громада села Шевченкове Нікопольського району на Дніпропетровщині.

28 липня митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомляв, що протягом понад пів року, що минули з моменту створення Православної церкви України, до неї приєдналося більш ніж 500 парафій Української православної церкви Московського патріархату.