Епіфаній відслужив заупокійну литію за Іваном Огієнком

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній відправив у Житомирі заупокійну литію за митрополитом Іларіоном (Іваном Огієнком).

Богослужіння пройшло біля пам’ятника митрополиту Іларіону, що біля Свято-Михайлівського кафедрального собору Житомира, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні в особі митрополита Іларіона ми згадуємо всіх, хто боровся за автокефалію та незалежність нашої української православної церкви. Таких є безліч, хто прагнув, молився і вірив, що буде те, що ми з вами здобули. Ми здобули документ, який носить назву Патріаршого і синодального Томоса, в якому раз і назавжди засвідчено, що ми є незалежною, автокефальною помісною православною церквою в сім’ї інших 15 помісних церков. Ми з вами є не тільки учасниками, але і співтворцями того, чим володіємо», - наголосив Епіфаній.

За його словами, попереду ще багато роботи для підтвердження нашого автокефального статусу, аби зберегти і примножити те, що вдалося здобути спільними зусиллями.

«Церква і держава нерозривно поєднані між собою. Церква є тією духовною основою, на якій ми в майбутньому зможемо збудувати цілісну, незалежну, демократичну, європейську Україну», - додав митрополит.

Предстоятель Православної церкви України сьогодні перебуває з візитом на Житомирщині, у рамках якого відвідав обласний центр.

Це вже другий приїзд митрополита до Житомира. У квітні він освятив у місті накупольні хрести кафедрального храму Святого рівноапостольного князя Володимира.

Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) — український вчений, єпископ, митрополит УАПЦ, Предстоятель Української православної церкви Канади, політичний, громадський і церковний діяч, мовознавець, лексикограф, історик церкви, педагог. Народився у містечку Брусилів на Житомирщині.

Фото: 1.zt.ua