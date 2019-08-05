У Волинській області пропонують створити три великі райони замість теперішніх 16

Усього три великі райони пропонують створити у Волинській області замість теперішніх 16.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко у Facebook.

«Модель ідеальної Волинської області! Всього - 3 райони", - написав він і опублікував відповідну карту.

Зубко додав, що багато запитань викликала нова проєктна модель адміністративно-територіального устрою України, в якій замість 465 районів - 102 (92 райони на підконтрольній території України і 10 – на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей та АР Крим).

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"Чекайте моделі інших областей. Обіцяю викласти всі. Новий субрегіональний рівень дасть можливість сформувати якісні, потужні команди, котрі зможуть координувати, управляти процесами та делегованими повноваженнями від держави", - додав він.