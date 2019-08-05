На Донеччині за добу відновили електропостачання в 55 населених пунктах

На Донеччині за добу енергетики відновили електропостачання в 55 населених пунктах області, яке було пошкоджено в результаті негоди. На ранок 5 серпня знеструмленими залишаються 35 населених пунктів області.

Про це повідомляє сайтДонецької обласної держадміністрації.

«Повалені гілки, обірвані дроти, 90 знеструмлених населених пунктів. Такі наслідки шквалу, який пронісся областю в неділю, 4 серпня. Фахівці ДТЕК “Донецькі електромережі” продовжують роботи з ліквідації наслідків природної стихії. На ранок понеділка енергетики відновили електропостачання для 55 населених пунктів області. Деякі з них відключалися повторно», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з неділі аварійні служби ДТЕК були переведені на посилений режим. Всю ніч ремонтні бригади працювали над відновленням ліній. Найбільше від негоди постраждали Бахмутський, Покровський та Костянтинівський райони.

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За ніч електрики відновили роботу 60 трансформаторних підстанцій і 606 високовольтних ліній.

На ранок 5 серпня знеструмленими залишаються 35 населених пунктів області.

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків стихії. На об'єктах працюють 89 бригад фахівців ДТЕК – 260 співробітників, 60 одиниць техніки.