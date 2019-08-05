На Донеччині за добу відновили електропостачання в 55 населених пунктах
Про це повідомляє сайтДонецької обласної держадміністрації.
«Повалені гілки, обірвані дроти, 90 знеструмлених населених пунктів. Такі наслідки шквалу, який пронісся областю в неділю, 4 серпня. Фахівці ДТЕК “Донецькі електромережі” продовжують роботи з ліквідації наслідків природної стихії. На ранок понеділка енергетики відновили електропостачання для 55 населених пунктів області. Деякі з них відключалися повторно», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з неділі аварійні служби ДТЕК були переведені на посилений режим. Всю ніч ремонтні бригади працювали над відновленням ліній. Найбільше від негоди постраждали Бахмутський, Покровський та Костянтинівський райони.
За ніч електрики відновили роботу 60 трансформаторних підстанцій і 606 високовольтних ліній.
На ранок 5 серпня знеструмленими залишаються 35 населених пунктів області.
Енергетики продовжують ліквідацію наслідків стихії. На об'єктах працюють 89 бригад фахівців ДТЕК – 260 співробітників, 60 одиниць техніки.