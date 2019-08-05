У Запоріжжі чоловік облив окропом жінку, поки та спала

Запорізькі журналісти відвідали у лікарні 25-річну Анастасію Шаповалову, яку облив окропом її співмешканець.

Жінка розповіла, що втекла від чоловіка у вікно, і поки чекала швидку, яку викликали перехожі, ховалася в кущах, повідомляє кореспондент Укрінформу, яка теж побувала в лікарні.

“Мій співмешканець підійшов до мене й вилив окріп. Я встала, вибігла в коридор, а він схопив ще одну каструлю й вилив на мене ще 4 літри окропу. Поки він відносив каструлю на кухню, я вилізла через вікно. Вже на вулиці попросила перехожого викликати швидку та поліцію. Ховалася у кущах, чекала на медиків”, - розповіла журналістам Анастасія.

Пара виховує двох спільних дітей. Жінка каже, що чоловік і раніше піднімав на неї руку.

У жінки діагностовано опіки 1-2 ступеню. Постраждало обличчя, ніс, горло, обпечено також 14% тулубу.

Наразі діти Анастасії перебувають з батьками її співмешканця. Гроші на лікування збирають волонтери. Анастасія - сирота, виховувалась у дитбудинку.

Місцеперебування її співмешканця Дмитра наразі невідоме. Йому загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. На теперішній час досудове розслідування триває.

Як повідомили в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури, спочатку вказане правопорушення було кваліфіковано за ч.1 ст.122 КК України, тобто як заподіяння тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Проте згодом кваліфікацію було змінено на ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України - замах на умисне вбивство.

Як повідомлялось, раніше у Запоріжжі чоловік через ревнощі облив бензином та підпалив наречену. 22-річна Анастасія Ковальова померла 11 липня в 5-й міській лікарні, куди її було доставлено з опіками 85% тіла.