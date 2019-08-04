У Краматорську через дощ утворилася калюжа глибиною близько метра

У Краматорську на Донеччині рятувальники відкачали воду з величезної калюжі глибиною близько метра, що утворилася на Привокзальній площі через рясний дощ.

Про це повідомляє ДСНС.

"04 серпня о 09:30 до Служби порятунку “101” від місцевих органів влади м. Краматорськ надійшла інформація про те, що внаслідок рясних опадів у вигляді дощу на Привокзальній площі утворилась калюжа розмірами 30х30 м та завглибшки біля 1 м, що ускладнює рух транспорту. Рятувальники 30 державної пожежно-рятувальної частини 12 державного пожежно-рятувального загону негайно виїхали до місця виклику та за допомогою мотопомпи відкачали воду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, всього було відкачано 263 куб. м води.