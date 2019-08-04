Під Полтавою вантажівка, що перевозила військову техніку, потрапила в потрійну ДТП

3 серпня близько 16:00 на автотрасі Київ-Харків неподалік повороту на село Ковалівка Полтавського району Полтавської області сталася ДТП з участю великогабаритного автомобіля, що перевозив важку військову техніку.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу начальник відділу комунікацій ГУНП в Полтавській області Юрій Сулаєв.

«Військовий автомобіль з тягачем спочатку зіткнувся з бусом Ford Transit, який від удару став поперек траси. А за лічені секунди у бус врізалася іномарка, також Ford на білоруських номерах. Внаслідок аварії водій мікроавтобуса зазнав травм і був доставлений до лікарні», - розповів Сулаєв.

Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Військова техніка не постраждала. Причини і обставини дорожньої пригоди з'ясовують правоохоронці та військова прокуратура.