Синоптики не радять вирушати на пікнік: очікуються сильний вітер і грози

У неділю, 4 серпня, на півдні, сході та частково в центрі України очікуються сильні грози і шквали вітру.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

«4 серпня в результаті переміщення активного циклону в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м / с, в окремих районах 25-30 м / с, град (II рівень небезпеки, помаранчевий) ", - йдеться у повідомленні.

На решті території в неділю прогнозують короткочасні дощі, місцями грози, лише в більшості північних, вночі і західних областей без істотних опадів.

Температура вночі 9-14 °, на півдні країни - 15-19°; вдень - 18-23°.

У Києві та області 4 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі 12-14 °, вдень - 20-22 °.