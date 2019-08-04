На Чорному і Азовському морях сьогодні очікується шторм

4 серпня у зв'язку з переміщенням циклону на акваторії та в портах Чорного та Азовського морів очікуються складні погодні умови.

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр. Зокрема, очікується посилення вітру 25-28 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-40 дм, на Азовському - 13-15 дм. Читайте також: Україну накриє циклон з дощами і грозами: серпень готує до осені "У південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град", - йдеться у повідомленні.