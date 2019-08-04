В Кирилівці затримали очільника банди, яка викрадала чоловіка та вимагала гроші

У смт Кирилівка правоохоронці затримали організатора групи, члени якої які викрали чоловіка, погрожували та вимагали гроші за неіснуючий борг.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

"3 серпня працівники Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України із залученням спецпризначенців «КОРД», в селищі міського типу Кирилівка затримали організатора групи, чоловіка 1975 року народження", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу організатору групи.

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За даним фактом триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.189 (Вимагання), ч.2 ст.187 (Розбій) та ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що 1 серпня співробітники СБУ із залученням спецпризначенців Управління «КОРД» викрили групу зловмисників, які вимагали 2000 доларів у місцевого мешканця. Трьох чоловіків, 1995, 1993 та 1994 років народження того ж дня затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.