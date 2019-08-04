На Полтавщині шахраї продали неіснуючих тракторів на 2 мільйони гривень

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт за фактом шахрайських дій, вчинених організованою злочинною групою у складі 4 осіб, яка продавала громадянам неіснуючу сільськогосподарську техніку за заниженими цінами.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Полтавської області.

«Судитимуть членів ОЗГ, які продавали неіснуючі трактори за заниженими цінами, чим спричинили потерпілим збитків на суму понад 2 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Організатор злочинної групи - мешканка Харківської області, яка займалася підприємництвом, має вищу економічну освіту та досвід у сфері фінансового лізингу. Собі в компаньйони вона взяла власного чоловіка та двох мешканок Полтави з досвідом роботи в офісі та спілкування з клієнтами.

Зазначається, що спільники систематично розміщували у мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації оголошення про продаж від імені суб’єктів господарювання мінітракторів за низькою ціною. Довірливі покупці підписували фіктивні договори начебто з фізичними особами й перераховували кошти на рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств. Таким чином на гачок до шахраїв потрапило 45 громадян.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.