На Полтавщині шахраї продали неіснуючих тракторів на 2 мільйони гривень
Про це повідомляється на сайті прокуратури Полтавської області.
«Судитимуть членів ОЗГ, які продавали неіснуючі трактори за заниженими цінами, чим спричинили потерпілим збитків на суму понад 2 млн грн», - йдеться у повідомленні.
Організатор злочинної групи - мешканка Харківської області, яка займалася підприємництвом, має вищу економічну освіту та досвід у сфері фінансового лізингу. Собі в компаньйони вона взяла власного чоловіка та двох мешканок Полтави з досвідом роботи в офісі та спілкування з клієнтами.
Зазначається, що спільники систематично розміщували у мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації оголошення про продаж від імені суб’єктів господарювання мінітракторів за низькою ціною. Довірливі покупці підписували фіктивні договори начебто з фізичними особами й перераховували кошти на рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств. Таким чином на гачок до шахраїв потрапило 45 громадян.
Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.