Поліція відпустила жінку, яка викинула свою мертву дитину у валізі в Чернівцях

З поліцейського відділку відпустили 22-річну Анну Пилявську, яка наприкінці червня у Чернівцях викинула у валізі свого мертвого 3-річного сина.

За інформацією "UA: Буковина", наразі жінку підозрюють лише у крадіжці – вона вкрала гроші та рушницю у власного батька ще до того, як викинула тіло сина у валізі.

Запобіжний захід за цим обвинуваченням їй мають обрати в понеділок, 5 серпня. Щодо справи про викинуту дитину детальної інформації поки немає.

Про затримання Анни Пилявської стало відомо напередодні, 2 серпня. Зауважимо, що правоохоронці розшукували жінку більше ніж місяць.

Зловмисниця є уродженкою Хмельниччини, а до Чернівців переїхала незадовго до того, як викинула свою мертву дитину у валізі. На батьківщині горе-матір підозрювали у вчиненні низки крадіжок, зокрема й у власних родичів. У Чернівцях вона знімала кімнату в приватному господарстві.