У Сумах викрили інтернет-агітатора, який співпрацював зі спецслужбами РФ

Співробітники Служби безпеки України викрили у Сумах агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру розміщував на персональній сторінці однієї із заборонених соціальних мереж інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України та зміни державного кордону. Також зловмисник популяризував терористичні організації “Д/ЛНР”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, антиукраїнські публікації зловмисник одержував, зокрема, під час особистого електронного листування в соціальній мережі з фейковими акаунтами, створеними представниками спецслужб РФ. Фігурант провадження також брав інформацію з пропагандистських ресурсів країни-агресора та незаконних збройних формувань.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Читайте також: СБУ спіймала держреєстраторів на допомозі рейдерам

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.