У Харкові суд відпустив під заставу водія, який вбив інваліда

Київський райсуд Харкова дозволив водію іномарки, який збив на смерть 68-річного інваліда на візку, вийти під заставу у 115 тисяч гривень.

Про це кореспонденту Укрінформу розказали у суді.

"Суд взяв підозрюваного у загибелі інваліда під варту на два місяці із можливістю внесення застави. Розмір застави - 115 тис. грн", - зазначили у суді.

Прокурор, додали у суді, просив взяти підозрюваного під варту без визначення застави.

"Водій підозрюється за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту)", - уточнили у суді.

У процесі розслідування, сказали у суді, підозрюваному можуть інкримінувати ст. 135 (залишення в небезпеці).

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня на дорозі в місті Зміїв автомобіль Opel Vectra збив людину, яка, за інформацією поліції, їхала узбіччям на візку. Водій машини з місця ДТП втік.

30 липня поліція повідомила про затримання підозрюваного в Сумах. Його допитано, він повністю визнав свою вину.