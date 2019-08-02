На одеській трасі автомобіль в'їхав у ятку з кавунами, двоє загиблих

Одеські правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Роздільнянському районі, за яких водій в'їхав у ятку з баштанними культурами, у результаті чого загинуло двоє людей.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

"На 442 км траси "Одеса-Київ" під колесами Mercedes загинули жителька Вінниччини, 1989 р. н., та громадянин Азербайджану, 1971 р. н.", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 71-річний водій - житель Одеси - по дорозі додому не впорався з керуванням і, перетнувши зустрічну смугу, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на продавця та покупця баштанних культур. Від отриманих травм жінка з чоловіком загинули миттєво. Водій з травмами різного ступеня тяжкості був госпіталізований.

На місці події працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото: od.npu.gov.ua