У Чернівцях "замінували" всі дитсадки, кафе та університети

У Чернівцях поліція перевіряє повідомлення про замінування всіх дитячих садочків, кафе та університетів міста. Проводиться масова евакуація людей.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 2-го серпня, приблизно о 17:15 на спецлінію «102» надійшло повідомлення з обласного УДСНС про те, що на їхню електронну адресу надійшов лист про замінування майже двохсот споруд у Чернівцях. Зокрема, анонім повідомив, що о 19:00 вибухнуть бомби у всіх дитячих садочках, університетах і кафе на території міста. До зазначених об’єктів негайно направлено наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічну та кінологічну служби. Наразі правоохоронці здійснюють евакуацію громадян з будівель і перевіряють приміщення та прилеглі території на наявність підозрілих і вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

У поліції просять чернівчан і гостей Чернівців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Вчора, першого серпня, у Чернівцях під час перевірки повідомлення про замінування ОДА, міськради й університету евакуювали більше 700 осіб, вибухівки не знайшли.