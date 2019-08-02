На АЗС під Одесою стріляли з рушниці у водія

На автотрасі Одеса - Київ поблизу села Нерубайське Біляївського району Одеської області невідомий зловмисник підійшов до автомобіля Mitsubishi, що зупинився на автозаправці, і зробив два постріли з рушниці у водія через скло іномарки.

Про це повідомило кореспонденту Укрінформу джерело в правоохоронних органах. "Сьогодні, 2 серпня, невідомий злочинець зробив два постріли з рушниці у власника автомобіля Mitsubishi, що стояв на АЗС, завдавши йому непроникаюче поранення в передпліччя. Потерпілому надано медичну допомогу, загрози життю немає. Слідчо-оперативна група Усатівського відділення поліції розслідує обставини скоєння злочину", - сказав співрозмовник агентства. Розпочато слідчо-розшукові заходи щодо затримання злочинця, вирішується питання про правову кваліфікацію кримінального правопорушення.