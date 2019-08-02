Плакат за

Плакат за "імпічмент Президенту": у Рівному суд виправдав двох активістів

Укрінформ
Суд скасував усі попередні протоколи, складені проти Дарії Коцюруби та Романа Філюка, які 25 травня цього року виходили в центр Рівного з плакатами, на одному з яких був напис "імпічмент Президенту".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила громадська активістка, засновниця "Восток SOS" Олександра Дворецька.

"Протоколи відносно Даші Коцюруби та Романа Філюка по порушенню порядку проведення мирних зібрань 25 травня 2019 року в Рівному скасовані за відсутністю обставин та складу адміністративних правопорушень", - написала Дворецька.

Як раніше повідомлялося, тоді після мирного мітингу поліція запросила 16-річну Дарію та її друга Романа у відділок і склала протокол за неповідомлення відповідним органам при проведенні мітингів і демонстрацій. Також протокол склали і на матір неповнолітньої.

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Після цього Рівненський міський суд визнав 16-річну Дар’ю Коцюрубу винною у адміністративному правопорушенні.

Справа набула резонансу і за межами області, була реакція Президента Зеленського, а правозахисники заявили, що порушення як такого у діях молодих людей немає, адже повідомляти органам влади про мирні акції є не обов’язком, а правом.

Зі свого боку, Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на цей інцидент, закликав МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.

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