Суд в Одесі не підтримав позицію Міноборони щодо ділянки аеродрому «Шкільний»

Господарський суд Одеської області не підтримав позицію Міністерства оборони щодо заборони будь-яких дій влади Одеси на ділянці площею 8,5 га, яка де-факто відноситься до території військового аеродрому «Шкільний».

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Ухвалою Господарського суду Одеської області від 1 серпня було відмовлено Міністерству оборони України у задоволенні заяви про забезпечення позову стосовно заборони Одеській міській раді та комунальному підприємству вчиняти будь-які дії щодо частини земельної ділянки площею 8,5 га військового аеродрому «Шкільний»", - ідеться у повідомленні.

У МОУ нагадали, що у провадженні Господарського суду Одеської області перебувають шість позовних заяв від МОУ про визнання незаконними та скасування рішень Одеської міської ради щодо відведення земельних ділянок військового аеродрому «Шкільний» комунальним підприємствам під капітальне будівництво та в оренду суб’єктам господарської діяльності.

Зазначається, що на засіданнях 22, 30 та 31 липня суд задовольнив заяви Міноборони про забезпечення позову, заборонивши місцевій владі і комунальникам вчиняти будь-які дії щодо ділянки площею 68 га аеродрому.

У зазначені справи також вступила Військова прокуратура Південного регіону України.

У Міноборони запевнили, що продовжують роботу щодо недопущення вилучення із сфери управління МОУ 94,7 га військового аеродрому «Шкільний».

Як відомо, у жовтні 2017 року між військовими та одеськими чиновниками виник конфлікт, коли будівельники та охоронці торгівельного центру повалили паркан військової частини та розпочали будівельні роботи.

Одеська міська рада виділила ділянку комунальному підприємству «Міське капітальне будівництво». У реєстрі ця територія була визначена як земля місцевої громади.

Згідно із попереднім проєктом детального плану територій тут планують побудувати багатоповерховий житловий район.

Технічна документація на спірні ділянки була випущена в 1940-1950-ті роки.