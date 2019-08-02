Українців сьогодні чекають дощі, вдень до +29°

В Україні у п'ятницю, 2 серпня, місцями невеликий дощ, температура вдень 24-29°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"2 серпня в Україні мінлива хмарність. У західних, вдень також і в північних та центральних областях місцями невеликий дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 19-24°; у південній частині та на Закарпатті 24-29°", - зазначається у повідомленні.

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У Києві 2 серпня буде хмарно. Вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура становитиме 21-23°.

У Київській області очікується мінлива хмарність, вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 19-24°.