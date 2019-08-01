Епіфаній завітав на Рівненщину

Предстоятель ПЦУ блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній прибув сьогодні до Рівного.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської єпархії ПЦУ.

«При в’їзді у місто предстоятеля Православної церкви України зустрічали архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, настоятель Свято-Іллінського собору міста Дубно та духовенство Рівненської єпархії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завтра, 2 серпня, в день пам’яті пророка Божого Іллі, Епіфаній перебуватиме у місті Дубно.

Зранку він освятить ікону Дубенську (Іллінську), і очолить Божественну літургію у Свято-Іллінському соборі.

Згодом предстоятель ПЦУ освятить місце, де буде встановлено пам’ятний знак з нагоди отримання Томосу.