У Харкові "замінували" держустанови, аеропорт і вокзал
Укрінформ
Поліція у Харкові перевіряє повідомлення про замінування 14 об'єктів.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
"Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях аеропорту, залізничної станції, вокзала та 11 державних установ надійшли на електронну пошту поліції 1 серпня близько 16:00", - йдеться у повідомленні.
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.
Наразі триває огляд приміщень та прилеглої території.