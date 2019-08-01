У Харкові "замінували" держустанови, аеропорт і вокзал

Поліція у Харкові перевіряє повідомлення про замінування 14 об'єктів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях аеропорту, залізничної станції, вокзала та 11 державних установ надійшли на електронну пошту поліції 1 серпня близько 16:00", - йдеться у повідомленні.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Наразі триває огляд приміщень та прилеглої території.