Митрополит Київський і всієї України Епіфаній здійснив архіпастирський візит у місто Бориспіль, де освятив каплицю на честь святого пророка Іллі.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

«Щойно ми звершили освячення цього невеликого, але гарного храму, і тепер це місце ознаменоване як святе, до якого линутимуть із духовними потребами. Ми повинні пам’ятати про Бога не тільки у скрутні хвилини, а й у час радості», – сказав Епіфаній після освячення каплиці.

Митрополит Епіфаній освятив каплицю для прикордонників у Борисполі / Фото: https://www.pomisna.info

Також Предстоятель ПЦУ відзначив церковними нагородами військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, зокрема начальника Центрального регіонального управління полковника Владислава Васильківського і настоятеля каплиці протоієрея Миколу Кравчука.

Зазначається, що храм для прикордонників було збудовано на території Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» аеропорту «Бориспіль» та відкрито до Дня цієї військової частини, який відзначається 1 серпня.