У Херсоні пропонують переглянути умови постачання газу для виробників тепла
Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА з посиланням на інформацію, оприлюднену під час селекторної наради щодо підготовки до опалювального сезону, яка відбулася під головуванням Геннадія Зубка.
За словами голови ОДА, потребує вирішення питання запуску Херсонської ТЕЦ і можливої затримки початку опалювального сезону.
«Голова облдержадміністрації надав пропозиції переглянути для виробників теплової енергії, управління майном яких здійснює Фонд державного майна, умови для постачання природного газу», - зазначається у повідомленні.
Гусєв пропонує знизити рівень розрахунків за спожитий природний газ до 60 відсотків. Наразі цей показник становить 90 відсотків.
Як повідомляв Укрінформ, голова Херсонської ОДА вважає, що у справі запуску ТЕЦ треба задіяти СБУ.
Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко підтвердив готовність міста прийняти Херсонську ТЕЦ, що є одним із двох найбільших у Херсоні теплогенеруючих підприємств, у комунальну власність з державної, але без боргів.