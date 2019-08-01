У Херсоні пропонують переглянути умови постачання газу для виробників тепла

У Херсоні пропонують переглянути умови постачання газу для виробників тепла

Укрінформ
Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв пропонує переглянути умови постачання природного газу для виробників теплової енергії.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА з посиланням на інформацію, оприлюднену під час селекторної наради щодо підготовки до опалювального сезону, яка відбулася під головуванням Геннадія Зубка.

За словами голови ОДА, потребує вирішення питання запуску Херсонської ТЕЦ і можливої затримки початку опалювального сезону.

«Голова облдержадміністрації надав пропозиції переглянути для виробників теплової енергії, управління майном яких здійснює Фонд державного майна, умови для постачання природного газу», - зазначається у повідомленні.

Гусєв пропонує знизити рівень розрахунків за спожитий природний газ до 60 відсотків. Наразі цей показник становить 90 відсотків.

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Як повідомляв Укрінформ, голова Херсонської ОДА вважає, що у справі запуску ТЕЦ треба задіяти СБУ.

Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко підтвердив готовність міста прийняти Херсонську ТЕЦ, що є одним із двох найбільших у Херсоні теплогенеруючих підприємств, у комунальну власність з державної, але без боргів.

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