На пляжах у трьох містах Житомирщини виявили кишкову паличку
Укрінформ
У воді на пляжах Житомира, Новограда-Волинського та Коростеня виявили кишкову паличку.
Про результати досліджень якості води звітує Житомирський обласний лабораторний центр.
«У результаті досліджень встановлено, що вода в р.Тетерів у м. Житомирі, річках Случ та Уж непридатна для купання, в зв’язку із понаднормовим забрудненням води кишковою паличкою», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дослідження якості води проводилося з 29 липня по 1 серпня на міських пляжах у Житомирі (Гідропарк), Коростені (вул. Горького) та Новограді-Волинському (вул. Богуна).
Лабораторний центр рекомендує жителям цих міст утриматись від купання в зазначених місцях.