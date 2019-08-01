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Через "мінування" у Чернівцях евакуювали понад 700 осіб, вибухівки не знайшли

Укрінформ
Під час перевірки повідомлення про мінування Чернівецької ОДА, міськради та центрального корпусу університету евакуювали більше 700 людей.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.

"З міської ради евакуювали 112 людей, з приміщення облдержадміністрації - 300 і ще близько 300 осіб евакуювали з центрального корпусу ЧНУ. Станом на 15:00 правоохоронці завершили обстеження об'єктів. Як результат - під час обстеження вказаних будівель і прилеглих до них територій, будь-яких вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомили у поліції.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 1 серпня, на електронну адресу УДСНС надійшов лист про замінування трьох об’єктів у Чернівцях. Зокрема, йшлося про те, що о 14:00 станеться вибух у будівлях облдержадміністрації, міської ради та в центральному корпусі Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

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