Через "мінування" у Чернівцях евакуювали понад 700 осіб, вибухівки не знайшли

Під час перевірки повідомлення про мінування Чернівецької ОДА, міськради та центрального корпусу університету евакуювали більше 700 людей.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.

"З міської ради евакуювали 112 людей, з приміщення облдержадміністрації - 300 і ще близько 300 осіб евакуювали з центрального корпусу ЧНУ. Станом на 15:00 правоохоронці завершили обстеження об'єктів. Як результат - під час обстеження вказаних будівель і прилеглих до них територій, будь-яких вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомили у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 1 серпня, на електронну адресу УДСНС надійшов лист про замінування трьох об’єктів у Чернівцях. Зокрема, йшлося про те, що о 14:00 станеться вибух у будівлях облдержадміністрації, міської ради та в центральному корпусі Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.