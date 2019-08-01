У Запоріжжі через футбол перекриють кілька вулиць

1 серпня у Запоріжжі на стадіоні “Славутич-Арена” відбудеться футбольний матч між командами “Зоря” (Луганськ) та “Будучность” (Подгориця, Чорногорія) в рамках відбіркового турніру Ліги Європи УЄФА. У зв’язку цим у місті перекривають рух автомобільного транспорту на кількох вулицях.

Про це йдеться у проєкті рішення Запорізького міськвиконкому.

“Перекрити 01.08.2019 рух автомобільного транспорту по вулиці Валерія Лобановського від проспекту Соборного до вулиці Богдана Хмельницького з 14-00 до 22-00 години, та по вулиці Трегубенка від проспекту Соборного до вулиці Богдана Хмельницького з 16-00 до 22-00 години”, - йдеться в офіційному документі, оприлюдненому на сайті мерії.

Окрім того, управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради доручено внести коригування в графік роботи громадського транспорту для перевезення вболівальників до і після міжнародного футбольного матчу та забезпечити його необхідну кількість.

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Патрульні мають забезпечити безпеку дорожнього руху під час проведення міжнародного футбольного матчу, а працівники ГУНП — охорону громадського порядку.