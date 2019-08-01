У Запоріжжі через футбол перекриють кілька вулиць
Про це йдеться у проєкті рішення Запорізького міськвиконкому.
“Перекрити 01.08.2019 рух автомобільного транспорту по вулиці Валерія Лобановського від проспекту Соборного до вулиці Богдана Хмельницького з 14-00 до 22-00 години, та по вулиці Трегубенка від проспекту Соборного до вулиці Богдана Хмельницького з 16-00 до 22-00 години”, - йдеться в офіційному документі, оприлюдненому на сайті мерії.
Окрім того, управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради доручено внести коригування в графік роботи громадського транспорту для перевезення вболівальників до і після міжнародного футбольного матчу та забезпечити його необхідну кількість.
Патрульні мають забезпечити безпеку дорожнього руху під час проведення міжнародного футбольного матчу, а працівники ГУНП — охорону громадського порядку.