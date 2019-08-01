Житомир просить у Кабміну гроші на Форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка

Житомирська облрада звернулася до глави держави та Кабміну виділити гроші з держбюджету на проведення Другого форуму регіонів України та Білорусі, що 3-4 жовтня проходитиме за участю Президентів Володимира Зеленського і Олександра Лукашенка.

За відповідне звернення проголосували на позачерговій сесії депутати облради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи досвід проведення Першого форуму регіонів України та Білорусі, що пройшов 25-26 жовтня 2018 року в м. Гомель Республіки Білорусь, де білоруська сторона взяла на себе всі витрати на забезпечення харчування і перевезення членів українських делегацій, виготовлення сувенірної продукції та роздаткових матеріалів, а також організацію технічного супроводу заходів Форуму на найвищому рівні, бюджет Форуму, з урахування непередбачуваних витрат, за попередніми розрахунками складає близько 7,3 млн грн", - йдеться у зверненні.

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Депутати констатують, що в обласному бюджеті на 2019 рік не передбачені кошті на вищевказані витрати.

Відтак, депутатський корпус звернувся з проханням вжити заходів щодо забезпечення виділення з державного бюджету України необхідного фінансування для проведення форуму.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський направив запрошення Президенту Білорусі Олександру Лукашенку відвідати II Форум регіонів України та Білорусі, який восени відбудеться в Житомирі.